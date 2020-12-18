Samsun Yeni Asya’dan ‘ilâç’ gibi kampanya

Samsun’da, Prof. Dr. Ahmet Battal’ın Yeni Asya Neşriyat tarafından yayımlanan “15-20 Temmuzların İlâcı-Adalet ve Hürriyet” adlı kitabının dağıtım kampanyası başladı.

Samsun Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği bir kültür hizmetine daha imza attı. Daha önceki aylarda Köprü Dergisi’nin Risale-i Nur ve Tıp dosyasını hekimlere, pandemi başladığında ise Hastalar Risalesi’ni halkımıza dağıtarak önemli bir hizmet deruhte eden Samsun Yeni Asya Derneği, şimdi de güncelliği çok önemli olan Prof. Dr. Ahmet Battal’ın Yeni Asya Neşriyat tarafından yayımlanan “15-20 Temmuzların İlâcı-Adalet ve Hürriyet” adlı kitabının dağıtımını yapmaya başladı.

Kitap, önemli bir vazifeyi yerine getirecek

Samsun Yeni Asya Derneği Başkanı Selim Çepni, dernek yönetimi ile aldıkları karar sonrasında harekete geçerek öncelikle hukukçu avukatlara ve siyasî parti temsilcilerine ulaştırılmak üzere 80 adet kitap siparişi verdiklerini belirtti.

Çepni, Kitaplar ellerine ulaşır ulaşmaz Divan-ı Harb-i Örfî eserini de ekleyerek belirlenen adreslere dağıtımına başlandığını vurguladı. Gittikleri adreslerden geri bildirimlerin çok memnuniyet verici olduğunu ifade eden Çepni, kitabı hemen okuyacağını belirten avukatlarla röportaj yapılarak kitap hakkında düşüncelerinin de alınabileceğini söyledi. Kitabın önemli bir vazifeyi deruhte edeceğini ifade eden Çepni, muhteva olarak kitabın daha akademik bir dile sahip olması sebebiyle hukukçu çevrelere ulaştırılmasının önemine temas etti. Sosyal medya ve görsel basının toplum üzerindeki etkisini kırmak için bu tür faaliyetlere çok daha fazla yer verilmesini belirtti. Okuma oranının düşük olduğu toplumda bire bir hem kitabı, hem de meselelerimizi anlatmak zorunda olduğumuzu söyledi. Samsun Yeni Asya Derneği’nin şimdilik küçük bir sayı ile başlattığı Adalet ve Hürriyet kitabı dağıtım faaliyeti, daha fazla mahallin katılımı ile devam eder ümidindeyiz.

Samsun - Yeni Asya Derneği