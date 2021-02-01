Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü!

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağmurun da etkisiyle çöktü.

Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü. Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı. Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi. Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. AA

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