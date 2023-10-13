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13 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Şanlıurfa'da otomobille otobüs çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

13 Ekim 2023, Cuma 14:08
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Midyat Seyyidoğlu Turizm firmasına ait Ö.K. idaresindeki 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde T.E'nin kullandığı 34 BFD 059 plakalı otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonu sahasına girdi, pompaların bulunduğu bölgeye varmadan devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından araç sürücüleri gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.

Şıldak sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşın öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını, yararlılardan durumu ağır olanların bulunduğunu ve kazayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden 34 BFD 059 plakalı otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.

AA

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