Şanlıurfa'daki kazada 21 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan, M.Ç. idaresindeki 49 AAT 239 plakalı minibüs, Ayvanat Mahallesi 93. Sokak'ta M.K'nin kullandığı 63 K 6456 plakalı tır ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. AA

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