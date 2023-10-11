Şanlıurfa Valisine ziyaret

Bediüzzaman Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı ve Yeni Asya Şanlıurfa İl Temsilcililiği Şanlıurfa’ya yeni atanan il valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek Risale-i Nur'da Hazret-i Muhammed kitabı, Yeni Asya Neşriyat ile Hürriyet Adalet ve Meşveret kitabı, Risale-i Nur'un Medyadaki Dili kitabı ve Yeni Asya Neşriyat'ın yayınladığı dergiler ve gazete hediye etti.

Ziyarete Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu, Yeni Asya İl Temsilcisi Said Yetim ve vakfın yönetim kurulu üyesi Muhammed Yusuf Akbaş katıldı.

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