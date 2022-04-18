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18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Şanlıurfa Yeni Asya okurları iftarda buluştu

18 Nisan 2022, Pazartesi
Şanlıurfa Yeni Asya Temsilciliği ile Bediüzzaman Vakfı’nın organize ettiği program, vakıf merkezi olan Bediüzzaman binasında gerçekleşti. Kadın ve erkelerin ayrı katlarda iftar açtığı ve yoğun bir katılımla gerçekleşen programa ilgi oldukça fazlaydı.

İftardan sonra akşam namazları kılnıdı ve sonrasında çay muhabbetiyle program devam etti. Sohbetlerin ardından salavatlar eşliğinde kılınan teravih namazı icra edildi. Namazı müteakip Risale-i Nur eserlerinden okunan derslerle feyizli bir gece idrak edilmiş oldu. 

Onbir ayın sultanı Ramazan’da bir iftar yemeğinde daha bir araya gelme imkânı verdiğinden dolayı Cenâb-ı Allah’a şükreden katılımcılar, bu tür organizasyonların kaynaşmaya vesile olduğunu ve daha sık aralıklarla düzenlenmesini temenni ettiklerini belirterek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Şanlıurfa - Yeni Asya

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