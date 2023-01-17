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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sapanca Gölü'nde de su seviyesi düştü

17 Ocak 2023, Salı 19:30
Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, yağışlardaki azalma sebebiyle 30,99 metreye geriledi.

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Marmara Bölgesi'nin doğusunda kışın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, su kaynaklarını da olumsuz etkiledi.

Sapanca Gölü'nde su seviyesi, bölgeye yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle düştü. Maksimum 32,20 metre su seviyesine ulaşılabilen gölde, azalan yağışlarla şu anki su seviyesi 30,99'a geriledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gölün yer altı kaynaklarıyla ve su sağlayan 11 dereyle beslendiği belirtilerek, "Gölün maksimum işletme kotu 32,20 metre olup güncel kotu 30,99 metredir. Halihazırda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Sapanca Gölü'nden ilimizle Kocaeli de su çekimi yapmaktadır. Bu minvalde Kocaeli ili günlük ortalama 170 bin, ilimiz ise 185 bin metreküp su çekimi yapmaktadır." denildi.

Yaklaşık 1 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanıyor

Gölden yaklaşık 1 milyon kişinin su ihtiyacının karşılandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Stratejik öneme sahip Sapanca Gölü sürekli olarak denetimlerle izlenmektedir. Göl ve gölü besleyen derelerdeki denetimlerde, İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği kapsamında tespit edilen, yönetmeliğe aykırı iş ve işlemler hakkında ilgili belediyeye ve gerektiğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne resmi yazılar yazılarak bildirilmekte, gerekli önlemlerin alınması hususunda işbirliği yapılmaktadır. Olumsuzluğun devamı halinde suç duyurusunda bulunularak hukuki boyut kazandırılmaktadır. Dolayısıyla bütün içme suyu kaynakları, özelde ise Sapanca Gölü ve gölü besleyen dereler olmak üzere su tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekmektedir."

AA

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