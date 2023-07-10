Sapanca Gölü'ndeki su maksimum seviyeyi aştı

Sakarya'da yağışların ardından Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen Sapanca Gölü'ndeki su, maksimum seviye olan 32,20 metreyi aştı. Su seviyesi, bugün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü.

Gölün etrafında taşkın yaşanmasını engellemek amacıyla fazla suyun Çark Deresi'ne aktarılması için tahliye kapakları açıldı. AA

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