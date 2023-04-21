Sarayburnu Limanı'ndaki TCG Anadolu gemisine ziyaretler devam ediyor

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu hizmete girdi

Bayramın ilk gününü, içinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmeye ayıran vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelmeye başladı.

Aileleri ile sırada bekleyen çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret ettiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla geminin göründüğü her noktadan fotoğraf çektirdi.

Kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrılan vatandaşlar, askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

Gemide gönüllü olarak görev yapan Fatih Bulut, yaptığı açıklamada, insanlarla etkileşimde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin gözlerindeki ışığı görmenin çok güzel olduğunu aktaran Bulut, "Özellikle çocuklar SİHA'nın ya da Kızılelma'nın yanında durunca, dokununca çok mutlu oluyorlar. Onlar geleceğin mühendisleri, yazılımcıları. Onlara ilham olmak çok güzel. Bu gemide görev almak çok güzel." dedi.

Eşi Mehmet Şahin ile gemiyi gezen Zahide Şahin, "Milli servetimizi ziyaret etmek için buradayız. Gezdik, çok beğendik. Allah bunları gösterdi çok şükür. Daha çoğunu da göstersin." diye konuştu.

Oğlunu gemiye getiren Sonnur Karal, TCG Anadolu ile gurur duyduklarını ve çok duygulandıklarını dile getirdi.

9 yaşındaki oğlu Çınar Karal da "Gemi içinde gemi vardı, arazi araçları vardı. Buraya gelmeyi çok istedim. Haberi duyduğumda çok sevinmiştim. Şimdi geldim, fotoğraflarından daha güzelmiş." dedi.

Gemi, bugün saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.