Satamadığı karpuzları kargalar yedi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde karpuzunu satamayan çiftçinin karpuzlarını kargalar yedi.

Karpuzunu satamadığını ifade eden çiftçi Şükrü Gök şunları söyledi: “Biz bunu insanlar yesin diye de yetiştiriyoruz ama kargalar gelip yiyor satamıyoruz. Kargaların yemediği bir tane karpuz varmış onu da biz yiyoruz. Ürünümüzü satamadık ekstradan bir de karga yedi. Biz şimdi ne yapacağız biz? Burası üç dönüm. Bütçemizin yettiği kadar ekiyoruz biz ancak. Yapacak bir şey yok yani. Vallahi hiç memnun değiliz. Hem çiftçilikten memnun değiliz hem hayvancılıktan memnun değiliz. Hayvancılıkta yem aldı başını gitti. Çıkan mısırı yedi liradan sattık. Yem 11 lira. On bin lira civarı üç dönüm yerin maliyeti.’’

Kahramanmaraş - Anka