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25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

‘Savaş kalpleri kırıyor’

25 Ocak 2020, Cumartesi
’Mardin örneğiyle Türkiye’de çocuk mülteci olmak’ çalışmasını sunan Rojdan Aksoy, 10 yaşındaki Mardinli Delal’ın “Savaşı yaşamış kişilerin kalpleri kırılıyor” sözlerini aktardı.

Karakutu Derneği tarafından düzenlenen Adalet Arayışı Seminerleri kapsamında “Türkiye’de Çocuk Mülteci Olmak” konusu ele alındı. Karakutu Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden, Evren Ergeç’in moderatörlüğünde yapılan seminerde, Hayata Destek Derneği Çocuk Güvenliği Uzmanı Selda Bozbıyık’ın saha çalışmalarını ve Rojdan Aksoy, Mardin’de yaptığı incelemelerini sundu.

Çocuklar sıfatlardan arındırılmalı

Çocuk Güvenliği Uzmanı Selda Bozbıyık, Suriye kriziyle beraber Türkiye’de 4 milyona yakın mültecinin olduğunu ve % 50’den fazlasının 18 yaş altı çocuk olduğunu hatırlatarak “Tinerci çocuk”, “Taş atan çocuk”, “Mülteci çocuk”, “Suriyeli çocuk” vs. gibi sıfatlar koymadan ve çocuğu tam odağa alarak konuşulması gerektiğine değindi. Bozbıyık, “Bazen çocukların hassasiyetleri, mahrumiyetleri vurgusu ve özel olmaları durumu çocukları daha pasifize halde tutmamıza sebep oluyor. Çocukların özne olarak bir yerde kendini ifade etmesinin önüne geçiyor aslında” dedi.

Bıçak sırtı bir durum

Eğitim Reformu Girişimi’nin son açıkladığı rakamlara göre 2012 yılından beri çocuk işçiliğinde ciddî sayıda bir artış olduğunu ifade eden Bozbıyık, “2012 yılında dünyada 98 milyon çocuk işçi var ve bu rakam 2018 yılında 108 milyona çıkıyor. Şu an dünyada 152 milyon çalıştırılan çocuk var. Çocuk işçiliği mevzusuna kısa zamanda çok kapsayıcı bir çözüm ön göremiyorum şu an da maalesef. Bu gerçekten bıçak sırtı bir durum. Biz bu soruna çözüm bulana kadar çocuklar çoktan büyümüş olacak” dedi.

Ayrımcılık okulu bıraktırıyor

Bozbıyık, okula erişim oranı yıl içerisinde giderek artan bir eğride olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “2009’da Eğitim Bakanlığının hazırladığı rapora göre okul çağındaki Suriye uyruklu öğrenci sayısı bir milyon 82 bin 172. Bunların 684 bin 728i okula erişimi var. Özellikle 15-18 yaş arası çocukların okuldaki uğradıkları akran zorbalığı, ayrımcılık, ötekileştirme sebebiyle birkaç ay sonra okulu bıraktıklarını görüyoruz. Okullaştırmayı arttırırken bir taraftan da mevcut okullaştırdığımız mülteci çocukların durumu ile ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

İyileşmede ortak dil önemli

Rojdan Aksoy, ‘Mardin örneğiyle Türkiye’de çocuk mülteci olmak’ çalışmasıyla iyileşmede ortak dili oluşturmanın öneminden bahsederek “Ortaklık oluşturmak tabiyet ile değil ‘birlikte eyleyebilme ve konuşabilme’ ile mümkündür” dedi. Aksoy, 10 yaşındaki Mardinli Dela’nın sözlerini şöyle aktarıyor:  “Savaş kötü ve savaşı yaşamış kişi de kötüleşiyor, kalpleri kırılıyor. Okuma yazma bilmiyor, öğrenemiyorlar. Savaş insanın içinde kalıyor. Onlara iyi davranırsak bu düşünceleri değişebilir. Savaşı unuturabiliriz, ama savaşı unutmak çok zor. Unutmaları için iyi davranmalıyız.” Devamı sitede...

Etiketler: savaş, kalp
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