Şeffaf maskeler artık camilerde

Çankırı Karatekin Üniversitesi, salgın sürecinde bir ilke daha imza atarak dudak okuma yöntemiyle iletişimde bulunan işitme engelli bireyler için çocuk ve yetişkin olmak üzere iki boyutta şeffaf maske üretmiş, bu maskeler toplum tarafından büyük ilgi görmüştü.

ÇAKÜ tarafından üretilen şeffaf maskeler son olarak, Cuma hutbelerini işaret dili ile cemaate aktarma uygulaması için Kocaeli Müftülüğü’ne teslim edilerek ilde bulunan camilere dağıtımı sağlandı. Maskeleri teslim alan Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, “İşitme engelli kardeşlerimiz için Cuma günleri yaptığımız işaret dili ile hutbe çevirmenliğimizde maske taktığımızdan dolayı dudaklarımızı okuyamayan kardeşlerimizin sorununu çözen ve ön tarafı şeffaf maske üreterek bizlere gönderen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü olarak size ve tüm ekibinize teşekkür ederiz. Maskelerimizi camilerimize dağıttık. Bizlere bu güzelliği yaptınız, inşallah biz de sizlere duâ edeceğiz. Rabbim mutluluğunuzu daim, ömrünüzü uzun eylesin. Allaha emanet olunuz” dedi.

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