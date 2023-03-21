Sel çiftçiyi de vurdu

Şanlıurfa’da 15 Mart Çarşamba günü meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Arpa, buğday ve mercimek ekili arazilerin su altında kaldığını, bunun da verimi düşüreceğini ifade eden Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, “Harran Akçakale bölgesinde arazilerimizin bir kısmı su altında kaldı. Diğer bölgemizde arazilerde göletler oluştu, ekinlere zarar vermesine sebep oldu. Böyle bir yağışın oluşu engebeli arazilerde toprağın aşınmasına sebep oldu. Ekinlerimizin kökleri meydan çıktı, sürüklendi. Bu da verim kaybına sebep verecektir” dedi. İpar, “2021 yılında yaşadığımız kuraklıktan sonra çiftçilerimize bir destek ödendi. 2022’de aynı kuraklığı yaşadık ve bununla birlikte hasar tespit çalışmaları neticesinde raporlarımızı hazırlayıp bakanlığa ve ilgili birimlere gönderdik. Ancak onun neticesini daha almış değiliz. Çiftçilerimize bu dönemde verilmemiş olan kuraklık hasar desteğimizin bir an önce ödenmesi ve çiftçiye bu bölgede pozitif ayrımcılık yapılması şart olmuştur” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa - Anka