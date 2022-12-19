Selim-Göle kara yolu ulaşıma kapandı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi, yüksek rakımlarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selim-Göle kara yolunu olumsuz hava koşulları nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapattı. Ekipler yolun ortasına "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhası astı. Çetin kış şartlarının hakim olduğu Selim-Göle kara yolu, geçen yıl nisan ayında ulaşıma açılmıştı. AA

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