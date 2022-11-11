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11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Sibirya soğukları geliyor

11 Kasım 2022, Cuma 19:19
14-15 KASIM’DAN İTİBAREN BÜTÜN YURDUN SİBİRYA’DAN GELEN SOĞUK HAVA ETKİSİ ALTINA GİRECEĞİ BİLDİRİLDİ.

İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sıcak günlerin biteceği tarihi açıklayarak İstanbul’da kar yağışı için tahminini paylaştı. Sibirya’dan gelen soğuk havaların etkisini arttıracağını söyleyen Dr. Bozyurt, Kasım ayının 14’ü 15’i gibi bu sistemin ülkeye giriş yapmasını beklediklerini söyledi. Haber Global’de yer alan habere göre, Bozyurt sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin edildiğini dile getiren Dr. Bozyurt, “Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihleri değişti. Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erken oldu. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor” dedi.

İstanbul için kar tahmini

Kasım ayının 14’ü veya 15’i gibi Sibirya’dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediklerini dile getiren Dr. Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Sibirya’dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye’de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu’nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık’ın 10-15’i arasında. Yılbaşından sonra ise, ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.”

Haber Merkezi

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