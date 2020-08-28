Sıcak çarpmasına dikkat

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray’da sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceği; Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da ise hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.

Diğer yandan, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, bölge sıcak havanın etkisinde olacak. Açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Diğer taraftan, Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Hafta sonu ve bir sonraki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. AA

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.