Sıcak havalar devam edecek

Çok sıcak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda da sıcaklıkların yüksek seyredeceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Hava tahminlerine göre eylül-ekim aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre eylül ve ekim aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da sıcaklıkların ortalamanın 1 ila 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini açıkladı. 11 yılda bir güneşten gelen ışın miktarının en üst seviyede olduğuna işaret eden Çalışkan, bu yılın o yıllardan biri olduğunun altını çizdi.

Çalışkan, “Yine serin günler olur. Ancak sıcak günlerin yani sonbahardaki sıcak günlerin sayısında artış olacaktır. Son 6 yıldır eylül ve ekim zaten sıcak geçiyor. Hemen hemen sonbahar boyunca pastırma yazını görüyoruz hatta aralıkta da etkili oluyor. Bu aralık ayında da sıcak hava dalgalarının sıklıkla maruz kalma durumumuz var.” dedi. Sıcaklık ve yağışların farklı anlamları olduğunu da değerlendiren Çalışkan, “Sıcaklıklar yüksek seyrediyorsa yağış olmayacak anlamına gelmiyor. Sıcak havada da olan yağışlar hatta çok daha şiddetli oluyor.” diye konuştu.

(ntv.com.tr)