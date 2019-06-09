Sıcak havalarda hayvanları unutmayın

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sokak hayvanları su ve barınma sıkıntısı çekiyor.

Su bulamayan sokak hayvanları için sosyal medyada “Bir Kap Su” kampanyaları düzenleniyor. Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşer, hatta kalp krizi bile geçirebilirler. Bu sebeple sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere ‘bir kap su’ koyun. Ancak suyu metal kaba koymamak gerekir. T24’te yer alan habere göre, metal kap daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına sebep olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz. Su dolu kapları da gölge alanlara yerleştirebilirsiniz. Sıcak havalarda hayvanların yiyecek bulmalarının da zorlaştığını hesap ederek suyun yanına mama da ekleyebilirsiniz.

Sıcak havalarda kuşların da su sıkıntısı çektiğini unutmamak gerek. Kuşlara su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kaplar tercih edilmeli. Su kapları balkona yerleştirildiğinde kuşlar hem su içebilecek hem de duş alabilecektir.