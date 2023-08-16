Sıcaklar hafta sonuna kadar sürecek

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oluyor. Bazı illerde klima dahi etkisiz kalıyor. Peki, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye’yi şaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu belirtti. Çelik “Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak” dedi. Çelik, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkati çekti. Haber Merkezi *** Hatay 50 dereceyi gördü Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Hatay Hassa ulusal sıcaklık rekorunu kırdı. Bu rekor 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021’den bu yana Şırnak Cizre’deydi. Hassa’yı 48.5 dereceyle Urfa Siverek ve 48.4 dereceyle Adana Kozan takip etti. Geçtiğimiz gün Türkiye’nin ölçüm yapılan en “serin” yeri ise 19.5 dereceyle Rize Çamlıhemşin’deki Palovit yaylası oldu. Haber Merkezi

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