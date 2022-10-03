Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Yeni hafta ile birlikte yağış Türkiye’yi etkisi altına alacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji, bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcak günler geride kalıyor. Yeni haftayla birlikte yağış tüm yurtta etkili olacak. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta itibarıyla bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini belirterek, “Özellikle ülkemizin kuzey iç ve güney kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak kendini gösterecek” dedi.

3 büyük ilde hava

3 büyük ilde sıcaklık düşüyor. Ankara’da üç gün sıcaklık 20-22 derece arasında seyredecek. Pazartesi ve salı yağış beklenmezken, çarşamba sağanağın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. İstanbullular da yeni haftayı yağışla karşılayacak. İzmir’de ise 3 gün yağış yok. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık da 21-23 derece arasında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışa karşı tedbirli olunmasını istedi.

(TRT Haber)