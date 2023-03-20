Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20-26 Mart tarihlerinde soğuk havanın etkisini yitireceği ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yağışlı ve soğuk hava günlerdir ülke genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.