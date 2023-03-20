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20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sıcaklıklar artacak

20 Mart 2023, Pazartesi 19:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20-26 Mart tarihlerinde soğuk havanın etkisini yitireceği ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yağışlı ve soğuk hava günlerdir ülke genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 

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