Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz’de yağmur geçişleri görülürken Marmara’nın güneyinde poyraz, Doğu Anadolu’da lodos etkili olacak.

Güney illerindeyse yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haber Merkezi

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