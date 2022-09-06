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6 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Sıcaklıklar düşecek

06 Eylül 2022, Salı 15:27
Hava sıcaklıklarının azalarak kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 8 Eylül Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ankara, İzmir, Konya ve Sivas’ta bu hafta yağış beklenmezken İstanbul’un bugün aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Ankara’da 23, İstanbul ve Samsun’da 24, Antalya’da 29, Diyarbakır’da 33, İzmir’de 30 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

AA

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