"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

22 Ağustos 2024, Perşembe
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 4 ila 5 derecek düşecek ve hafta sonu yurdun iç kesimlerde sağanak etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, İç Ege, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını söyledi.

Cuma günü Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kısımlarıyla Ardahan, Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak hafta sonunda iç kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıkların 4-5 derece inmesini bekliyoruz."

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının 31 ila 34 derece arasında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da yarın ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanağın etkili olmasını beklediklerini anlatan Macit, "Hava sıcaklıkları 31-32 derece civarında olacak." dedi.

İzmir'de gelecek 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Macit, sıcaklıkların 36 ila 37 derece civarında olacağını aktardı.

AA

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’li doktorlar: Tüm insanlığın iyiliği için İsrail'i silahlandırmayı bırakın

    Kredi kartı borçlarında takibe alınanlar yüzde 43 arttı

    İşçinin de sabrı taştı

    Çiftçinin en kötü kâbus yılı

    Yangın dönemine karşı hiç hazırlık yapılmamış

    Filistin’e destek eylemleri engellenemez

    Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

    Galatasaray, Young Boys'a yenildi İstanbul'daki rövanşa odaklandı

    Ekonomi için de öncelik hukukta

    Sudan’da sağlık sistemi tahrip oldu

    Yapay zeka otizmi tespit edebilir

    İstanbul’da çocuk çetesi çocuk öldürdü

    Sıcaklık artacak, Eylül sonuna kadar orman yangını riski var

    Gürdoğan dualarla

    "Doğrulanmış ilan" uygulamasına ilişkin detaylar belli oldu

    Ankara - Kızılcahamam'da başlayan yangın Bolu - Gerede'ye sıçradı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için Young Boys karşısında

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e istifa çağrısı

    İsrail'den küstah açıklamalara devam: "BM binalarının yeryüzünden silinmesi gerekli''

    En Çok Okunanlar

    Mustafa Er

    Uyan!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP iktidarında değişen ne?
    Cevher İLHAN

    “Mavi vatan” meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Abdülkadir (G) Ceylan Çalışkan
    Ahmet BATTAL

    Günay’dan topuzculara günaydın
    Ali FERŞADOĞLU

    Merak edip okumamız gerekmez mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Elini uzatan ayağını uzatamaz”
    Genel

    ABD’li doktorlar: Tüm insanlığın iyiliği için İsrail'i silahlandırmayı bırakın
    Genel

    Çiftçinin en kötü kâbus yılı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.