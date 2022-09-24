Sıcaklıklar yeniden artıyor

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, sıcaklıklarının hafta başından itibaren yeniden artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz’in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu’nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. AA

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