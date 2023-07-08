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9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Sıcaktan bunalan hayvanlar Van Gölü’nde serinliyor

08 Temmuz 2023, Cumartesi 17:00
Çobanlar, havanın ısınmasıyla sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanları serinletmek için Van Gölü’nde yüzdürüyor.

Van’da çobanlar, havanın ısınmasıyla sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanları serinletmek için Van Gölü’nde yüzdürüyor. Gevaş ilçesinde çobanlık yapanlar, büyükbaş hayvanlarını göl kıyısındaki bölgelerde otlatıyor. Çobanlar, Akdamar Adası’nın karşı kıyılarında gün boyu besledikleri hayvanların, sıcaklığın arttığı saatlerde de serinlemeleri için Van Gölü’ne girmesini sağlıyor. Bir süre suda kaldıktan sonra gölden çıkarılan hayvanlar, tekrar otlatılarak sahiplerine teslim ediliyor. Hayvanlarının gölde yüzdükten sonra rahatladığını ifade eden çobanlar, "Bazen sudan hemen çıkıyorlar bazen de uzun süre kalıyorlar. Zaten hayvanları göle soktuğumuz yer boylarını da aşmadığı için bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Onları yıkarken biz de serinleyip yüzüyoruz ve sırtlarına binerek eğleniyoruz." diye konuştu.

AA

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