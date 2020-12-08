Sigarayı bıraktı 10 bin lira biriktirdi

Ordu’da Korgan ilçesine bağlı Tağlı Tepealan Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Ağcık, 2017’de ailesinin isteği üzerine 30 yıl içtiği sigarayı bıraktı.

Her gün sigara için harcadığı parayı biriktirmeye karar veren 49 yaşındaki Ağcık, evdeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Kovaya her gün bir miktar para atan Ağcık, 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi. Ağcık, sigarayı aralıksız 30 yıl içtiğine dikkati çekerek, “Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım. Eğer ben 30 yılın parasını biriktirmiş olsaydım şimdi iki evim olurdu” ifadesini kullandı. Sigara içenlere bırakma çağrısında bulunan Ağcık, “Ben başardım, onlar da başarabilir. İmkânsız olsa ben bırakamazdım, çünkü 30 yıl içtim. Demek ki bırakılabiliyormuş” diye konuştu.