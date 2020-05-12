Sığınmacıların dramı devam ediyor

Çanakkale ve İzmir açıklarında, Yunan Sahil Güvenliğince Türk kara sularına dönmeye zorlanan sığınmacılar kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden denize açıldı. Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan, Kongo, Orta Afrika ve Mali uyruklu 24 kişi, Türk kara sularına geri itildi. Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 10'u çocuk 24 sığınmacıya yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu. İzmir'de 53 sığınmacı kurtarıldı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 17'si çocuk 53 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA

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