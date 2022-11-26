Siirt'te mahsur kalan güvenlik korucuları ve vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde karda mahsur kalan güvenlik korucuları ile vatandaşlar kurtarıldı.

Pervari Geçittepe bölgesinde güvenlik korucularını taşıyan hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak aracın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. Şirvan ilçesinde de kar nedeniyle Cevizlik ve Oya köy yolları ulaşıma kapandı. Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri çalışma sonucu Cevizlik köy yolunu ulaşıma açarken Oya köyünde yol açma çalışması devam ediyor. Ekiplerin çalışması sonucu, Cevizlik köyü Karker Tepesi mevkisinde karda mahsur kalan 5 araçtaki kişiler de kurtardı. AA

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