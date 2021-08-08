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8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Şile sahillerinde denize girmek yasaklandı

08 Ağustos 2021, Pazar 10:41
Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 09.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Sahillerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava deniz raporları doğrultusunda alınan gerekli önlemlerin, vatandaşların duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2,5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar saat 09.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."

AA

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