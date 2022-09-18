Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde beklenen yağışın İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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