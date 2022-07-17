Silivri Cezaevi’nde uyuz salgını

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yaptığı ziyarete ilişkin raporunu yayınladı.

Raporda, cezaevindeki sorunlara dikkat çekildi. Rapora göre; tutuklu ve hükümlüler ilaçları geç temin edebiliyor ve bu gecikme, Adalet Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği ile imzalanan ve CETAS isimli sistemden takip edilen protokolden kaynaklanıyor. “Birçok koğuşta uyuz hastalığına yakalanan mahpusların bulunduğu anlaşılmıştır” denilen raporda, idarenin uyuza karşı ilaç tedariki yaptığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “İdarece, uyuz hastalığıyla ilgili mahpusların bilgilendirildiği, kendilerine ilaç tedarik edildiği, hastalığın görüldüğü koğuşlardaki nevresim ve çamaşırların ücretsiz olarak yıkandığı beyan edilmiştir. Kendileri ile görüşme yapılan mahpuslardan, çamaşırlarının yıkandığı ancak çamaşırların kurutulmadan ıslak bir şekilde kendilerine verildiği şikâyeti alınmıştır” Haber Merkezi

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