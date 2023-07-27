Şimdi de Ankara kavrulacak

Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Çarşamba günü sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul bugün serinledi.

Ankara’da ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Dünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak. Sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul’da sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Mega kentte termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor. (TRT Haber)

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