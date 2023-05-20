Şimdi de sinek ve böcek derdi

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 100 gün geçti. Hataylı depremzedeler, su sorununun devam ettiğini, şimdi de hastalık ve sinek, böcek sorununun yaşandığını söyledi.

Depremin üzerinden 100 gün geçti, Hataylı depremzedeler yaşadıklarını anlattı. Depremzedeler, su sorunun devam ettiğini, hastalık ve sinek, böcek sorunun yaşandığını belirterek, ‘Çok zor durumdayız. Devletten hiçbir yardım gelmiyor’ dedi.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 100 gün geçti. Deprem bölgesinde su, hijyen malzemelerine ulaşım, barınma, sağlık ve eğitim sorunları devam ediyor. Cumhuriyet’in haberine göre, depremzede Damla Sungur, “Sıcaklıkların artmasıyla sinek ve böcek sorunu da ortaya çıktı. İlaçlama yapılmıyor onu da kendi imkânlarımızla çözmeye çalışıyoruz” dedi. Mor Dayanışma üyesi Selver Büyükkeleş de, çeşme sularının bakterilerden dolayı kullanılmadığını söyledi. Hatay’da bulunan ve depremzede olan Mor Dayanışma üyesi Selver Büyükkeleş, kendi imkânlarıyla bölgede temiz su depoları kurduklarını belirtti. Büyükkeleş, “İçme suyu için bağışlarla depolar kurduk fakat insanlar evlerindeki çeşme sularını bakteriden dolayı kullanamıyorlar. Son zamanlarda sulardaki bakteri nedeniyle ishal sorunu olduğunu da duyduk. Koordinasyon merkezlerinde duş ve çamaşır için alanlarımız var fakat yine de toplu bir çözüm olmadığı için sorun devam ediyor” dedi. Büyükkeleş böcek sorununa dair ise “İnsanlar kükürt koyarak böcek sorununu çözmeye çalışıyorlar fakat sıcaklıkların artmasıyla sorun devam ediyor” ifadelerini kullandı.

DEVLETTEN YARDIM GELMİYOR

Hatay’ın Defne ilçesinin Akdeniz Mahallesi’nde çadırda kalan depremzede Damla Sungur, su sorunlarının devam ettiğini ve mahalle muhtarı haricinde yetkili kimsenin yardımcı olmadığını belirtti. Yine Akdeniz Mahallesi’nde yaşayan depremzede Özcan Sabun ise belediyeden hiçbir yardım gelmediğini vurgulayarak,

“Sinek, haşere büyük bir sorun. Evim az hasarlı olduğu için evde kalıyorum fakat ana şebekede su olmadığı için elimdeki su bittikten sonra evde kalamıyorum. Su ve elektrik verildikten sonra mahallemiz daha da toparlanabilir fakat bizimle ilgilenmiyorlar. Muhtar Murat Sertel’in çabaları olmasa susuzluktan ölürdük. Hatay’ı, toprağımızı bırakıp gidemiyoruz. Depremin 4. ayına girdiğimiz halde hâlâ belediyeden hiçbir yardım yok.”

Haber Merkezi