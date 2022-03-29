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29 MART 2022 SALI - YIL: 53

"Şimdiden su kullanımımıza çok dikkat etmeliyiz"

29 Mart 2022, Salı 15:52
Prof. Dr. Elipek, "Barajlardaki doluluk oranlarının artması son derece sevindirici bir durum. Ancak insanlar, bu doluluk oranlarının yüksekliğine bakarak rehavete kapılmamalı. Herkes suyu yine dikkatli kullanmalı ve israfa kaçmadan tüketmeli." dedi.

'Çatıdan akan bir damla suyu bile israf etmemeliyiz'
'Suyu gerçekten çok kötü kullanıyoruz'
İsraf ve su savaşları

 

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, yoğun kar yağışıyla dolan baraj, göl ve nehirlerdeki suyun, rehavete kapılmadan yaz aylarındaki olası kuraklığa karşı tasarruflu kullanımına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Elipek, son dönemlerin en bol kar yağışlı kış mevsiminin yaşandığını, yağışların mart ayında da ülke genelinde etkisini gösterdiğini belirtti.

Kar yağışının olumsuz etkilerinden şikayet edilse de yer altı suları başta olmak üzere doğaya önemli katkıları olduğunu anlatan Elipek, "Kar bereket demektir. Kar yağışı olduğu zaman toprak yavaş yavaş suyu içine çeker ve yer altı suları dolar. Baraj, göl ve nehirler de bu yer altı su kaynaklarından beslendiği için kar yağışı çileden çok aslında bir berekettir." dedi.

Elipek, karın hem su kaynaklarını doldurduğunu hem de tarımsal ürünlere faydalı olduğunu dile getirdi.

"Kar yer altı sularımızı doldurduğu için önemli"

Yazın kuruma noktasına gelen baraj, göl ve nehirlerin son yağışlarla hareketlendiğini aktaran Elipek, şunları kaydetti:

"Suyun bir döngüsü vardır. Sürekli yağış, buharlaşma ve tekrar yağış şeklinde sürer. Biz özellikle kış aylarında kar yağmasını tercih ediyoruz. Çünkü yağmur yağdığında akış hızlı oluyor. Bundan ziyade kar yağışı toprak tarafından yavaş yavaş emildiği ve yer altı sularımızı doldurduğu için bizim açımızdan oldukça önemlidir. Barajlardaki doluluk oranlarının artması son derece sevindirici bir durum. Ancak insanlar, bu doluluk oranlarının yüksekliğine bakarak rehavete kapılmamalı. Herkes suyu yine dikkatli kullanmalı ve israfa kaçmadan tüketmeli."

"Şimdiden su kullanımımıza çok dikkat etmeliyiz"

Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarının sadece tasarrufla değil, aynı zamanda kirlilikten uzak tutularak korunması gerektiğine dikkati çekti.

Suyun değerinin kurak dönemde anlaşıldığını ifade eden Elipek, "Suyu hem tasarruflu kullanmalıyız hem de kirletmemeliyiz. Kirli olduğunda suyun kalitesi azalıyor ve kullanımı zorlaşıyor. Su kıtlığını önlemek için bu tedbirleri almalıyız. Yazın kurak dönemleri en sorunsuz şekilde atlatmak için bugünlerde dolan su kaynaklarımızı kontrollü şekilde israfa kaçmadan kullanmalıyız. Şimdiden su kullanımımıza çok dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Elipek, tarımsal sulamada da modern yöntemler kullanılarak su israfının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

AA

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