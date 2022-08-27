Sınır kapılarında yoğunluk

İzinlerini tamamlayan Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüşe geçmesi sınır kapılarında yoğun araç trafiği oluşturdu.

Bazı Avrupa ülkelerinde ay başında okulların açılacak olması, izinlerini tamamlayan bazı gurbetçilerin de hafta başı mesailerine yetişmek için yola çıkması sınır kapılarındaki yoğunluğu artırdı. Hem Bulgaristan hem de Yunanistan gümrüklerinde giriş yapan her aracın aranması işlemlerin artmasına ve Türkiye tarafında kuyruklar oluşmasına neden oldu. En çok tercih edilen Kapıkule Sınır Kapısında park alanının bulunmasıyla yoğunluk göze çarpmasa da özellikle İpsala Sınır Kapısındaki araç trafiği dikkati çekiyor. AA

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