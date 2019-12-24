Sınırları kaldırmak mı?

Gezi Yorum - Merve Yavuz - merve@gencyorum.com.tr

(Genç Yorum Dergisi Aralık sayısından alınmıştır.)

“Sınırları kaldırmak” lafı dışardan bakınca çok sığ ve anlamsız geliyor bana ve bir de her yerde çok duyunca, yani kulağın aşinalığı da artınca, sanki içindeki anlamları yitirmiş gibi. Oysaki sınır nedir, kim koyar, kim nasıl kaldırır, bunlar çok farklı mecralarda düşünülebilir sorular.

Ben de bu soruları İspanya’dan Portekiz’e zipline ile geçerken düşündüm. Zipline, ülkemizde de özellikle yükselti farkı çok olduğu için Karadeniz bölgesinde yapılmakta olan bir ekstrem spor çeşidi. Saatte 50-60 kilometre hızlara çıkarak eğimli araziyi çelik bir halat vasıtasıyla saniyeler içinde, deyim yerindeyse ‘uçarak’ geçiyorsun. Gelgelelim Zipline hattı ve sınırlar arasındaki bağlantıya, o da şu şekilde anlamlandı bende: İspanya’nın Endülüs Bölgesi’ndeki Sanlucar de Guadiana şehri ve Portekiz’in Algar ve Bölgesi’nde yer alan Alcoutim şehrine bu şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Bu Zipline hattını diğerlerinden farklı yapan şey de bu oluyor, iki ülke arasında doğal bir sınır olan Guadina Nehri’nin üzerinden uçuyorsunuz ve hop Portekiz’desiniz, saat dilimi farklı, dil farklı. Kim koydu ki bu kuralları, kim dedi İspanyollara, Portekizlilerden bir saat geride olun diye? Zaman dilimi çizgilerini kim çizdi? Birbirinin o kadar aynısı olan insanlar nasıl kulağa o kadar farklı gelen diller konuşabiliyor? İki ülkenin insanı da İngilizce konuşurken nasıl birbirlerinden bu kadar farklı aksanlara sahip olabiliyorlar?

Bunlar uzmanlar tarafından kolayca ve mantık çerçevesinde cevaplanabilecek sorular elbet, cevaplar hakkında benim de az çok fikrim var, ama insan hayret ediyor açıkçası. Çelik bir kablo iki farklı ülkeyi birbirine bağlıyor ve sen de kuş gibi aralarından saatte 50 kilometre hızla süzülüveriyorsun. Öyle vize işlemiymiş bilmem ne de yok yani. Sınırları kaldırmanın farklı bir boyutu değil de ne! İlgini çekerse diye bu Zipline hattının resmi web sitesinin karekodunu koyuyorum, deneyen insanların fotoğrafları da mevcut sitede.

Link: https://www.limitezero.com/en/

Zipline’ı kullanarak Portekiz’e geçince yürünmesi gereken bir parkur bekliyor seni. Sonrasında da botlara bindirilerek, isteğe göre tekrar İspanya’ya dönmeniz sağlanıyor. Biz, Portekiz’de biraz vakit geçirmek istediğimiz için, orada bir kafeye oturarak hem Portekiz’e özgü bir tatlı olanPastéis de Nata yedik hem de karşımızdaki İspanya manzarasının tadını çıkardık.

Ben bu Zipline işini çok sevmişken biraz da araştırdım, daha önce Türkiye’de görmüştüm, ama ilk defa İspanya’da denemek nasip oldu, en hızlı ve atraksiyonlularından biri de İtalya’da, Roma şehrinin yakınlarında bir kasaba olan Rocca Massima’da imiş. Bunda halata da yatay olarak bağlıyorlar ve gerçekten uçuyormuşsun gibi bir deneyim oluyormuş. Hızı da saatte 140 kilometreye çıktığı için 2250 metrelik hattı 85 saniyede tamamlıyorsun, hayâl gibi bir şey. Bir sonraki hedefim bu şeyi deneyimlemek artık. Biri bu deneyimini aksiyon kamerasıyla kaydetmiş, izleyip kendiniz görün, sonra heyecanımı normal karşılayacağınıza eminim.

Link: https://youtu.be/dQmgELuDnyQ