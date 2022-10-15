Sinop'taki 5 katlı apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı.
İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışması başlatıldı.
Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çevredeki 3 apartman da çalışmalar öncesi boşaltıldı.
Sinop Belediyesi ekipleri, binayı kontrollü olarak yıktı.
Binadaki dairelerin sahipleri ve vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi.
Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.
AA