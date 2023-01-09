Sıra “askıda meyve”ye geldi

Burhaniye’deki Ali Çetinkaya Caddesi’nde bakkallık ve manavlık yapan 34 yaşındaki Gökhan Budak, 2,5 ay önce ‘askıda ekmek’ uygulaması başlattı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar uygulamaya yoğun ilgi gösterdi.

Meyve satışı da yapan Budak, askıya zaman zaman mandalina, muz ve elma gibi meyveleri de asmaya başladı. Dükkanının önüne “Hiç kimse ekmeksiz kalmasın. İhtiyacı olan alsın” yazısı asan Gökhan Budak, uygulamayı devam ettirmeye kararlı olduğunu söyledi. Budak, “Askıda ekmek uygulaması, yaklaşık 2-2,5 aydan beri başlattığımız bir uygulama. Ve çok yoğun bir ilgi gördü. Bütün yardımseverlerimizi bekliyorum. Askıda ekmek olduğu gibi, mandalina, muz ve elma gibi meyveleri de ihtiyaç sahiplerine takdim ediyoruz. Ben, bu uygulamayı sürdürmek için elimden geleni yapacağım. Ben, buradan herkese sesleniyorum. Herkes elinden geldiğince bir ekmeğini başkası ile paylaşsın. Bu konuda çok büyük hassasiyet gösterilmesini istiyorum. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Balıkesir - anka