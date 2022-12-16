"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Şişli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

16 Aralık 2022, Cuma 13:57
İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.

Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şişli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

    Fransa'daki yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü

    Diyarbakır'da terör saldırısı: 8'i polis, 9 kişi yaralandı - 5 gözaltı var!

    BM'den İsrail'e tepki: İsrail'in baskıcı işgali sürdükçe hiçbir barışçıl çözüm aranamaz

    Zelenskiy'den AB'ye doğal gaz ve elektrik desteği çağrısı

    Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

    Mısır, 3.5 trilyon fit küp doğal gaz rezervi buldu

    28 Şubat zihniyeti iktidarı teslim aldı

    'Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var'

    Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verildi

    Demokratik bir hükümet muhalefetten korkmaz

    İhtimali bile ürkütücü

    Türkiye’ye büyük haksızlık

    Bakkallar bir bir kepenk kapatıyor

    Daha önce hiç görülmemiş bir galaksi daha görüntülendi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

    ABD'de hükümet çalışanlarına TikTok'u yasaklayan tasarı onayladı

    İran’da, 2021 yılında hava kirliliği sebebiyle 42 bin kişi öldü

    Rusya'nın BMGK'den çıkarılması tasarısı ABD Temsilciler Meclisine sunuldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi kaybedecek
    C. Said Demirdöğmez

    Öncesi ve sonrasıyla 15-20 Temmuz
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hidayete nasıl erer?
    Genel

    Mısır, 3.5 trilyon fit küp doğal gaz rezervi buldu
    Genel

    28 Şubat zihniyeti iktidarı teslim aldı
    Cevher İLHAN

    Yargıyla siyasî operasyon
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cihat ERDOĞ

    İnsan beyni
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüksek gerilim siyaseti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.