"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sivas'ta karantina süresi sona erenler memleketlerine uğurlandı

07 Mayıs 2020, Perşembe 11:52
Almanya ve Avusturya'dan Sivas'a getirilen 574 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya ve Avusturya'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 574 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Vatandaşlar, yurdun bahçesine üzerlerinde isimleri yazılı fidan dikti.

Karantina sürecini tamamlayanlara Sivasspor atkısı ve fidan hediye edildi.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Babası için fidan dikti

Almanya'dan gelen Semra Demirkol, yaptığı açıklamada, yurt dışında bulunduğu süreçte Tekirdağ'da yaşayan 69 yaşındaki babası İrfan Demirkol'un koronavirüsten vefat ettiğini söyledi.

Çorlu'da yaşayan annesinin yanına giderek ona destek olacağını belirten Demirkol, "Babamın hiçbir sağlık sorunu yoktu, çok iyiydi. Ölümünden 2 gün önce virüsten kurtulduğunu söylediler ama diğer organlarına yansıdığı için 18 Nisan'da babamı kaybettik." dedi.

Yurttaki ortamın çok güzel olduğunu söyleyen ve tüm görevlilere teşekkür eden Demirkol, "O kadar güzel davrandılar ki aile sıcaklığını bize verdiler. Bunu çok içten söylüyorum. Benim sürecim çok ağırdı, o kadar destek oldular ki anlatamam. Şimdi gidiyorum bir tarafım burada kalıyor. Babam için buraya fidan diktim. Allah nasip ederse babam için buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.

"Benim için erken bayram oldu"

Avusturya'dan gelerek karantina sürecini Sivas'ta tamamlayan hemşire Rugeyya Aldım da ilk başlarda biraz sıkıldığını ancak sağlanan imkanlarla spor yaparak bu süreci kısa sürede atlattığını dile getirdi.

Yurtta sağlanan imkanların çok güzel olduğunu vurgulayan Aldım, "İmkanlar çok güzeldi. İnsanlar gelip bize yardım etmeye çalışıyordu, ihtiyacımız olduğunda hemen karşılıyorlardı. Bu yüzden bende bir mahcubiyet oluştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzde bir bayram var ve bu benim için erken bayram oldu." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

    Pompeo'nun Kovid-19 açıklamaları kafa karıştırdı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

    Dünyada vaka sayısı 4 milyona yaklaştı: Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler...

    'Kovid-19'un en yoksul ülkelerde zirveye çıkması bekleniyor'

    Dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişi iyileşti

    Marmara'ya sağanak uyarısı!

    Libya Ordusu, Hafter milislerinin kargo uçağını vurdu

    Demokrasi daha da önem kazandı

    Dünya ekonomisi küçülecek

    Mutluluk ailede

    Helâlleşme zamanı

    Tencerelerde ‘dayanışma’ kaynasın

    Üniversitede de tek adam sistemi

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    Gereken yapılmazsa bedeli ağır olur

    Dolar neden yükseliyor?

    24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belirlendi

    '11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim inanır size?
    Genel

    Helâlleşme zamanı
    Faruk ÇAKIR

    Çaylar kimden?
    Genel

    Üniversitede de tek adam sistemi
    Genel

    Demokrasi daha da önem kazandı
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da zekât verilecek yerler
    Said YÜKSEKDAĞ

    Peygamber Efendimiz'den (asm) dualar
    Genel

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.