"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sivas Valisi: Küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu geçti

18 Mayıs 2023, Perşembe 11:03
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehirde küçükbaş hayvan sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Sivas'a özgü Kangal Akkaraman cinsi koyunların kuzularıyla buluşma anı için düzenlenen programa katıldı.

Tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Şimşek, Ulaş Tarım İşletmesinin önemli bir tesis olduğunu vurguladı.

Şimşek, işletmenin tohumluk yem bitkisi üretiminin yanı sıra Akkaraman Kangal koyunu üretimi açısından da ön plana çıktığını belirterek, "Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500'ü bulmuş durumda. Bu anlamda aslında ilimiz ve özellikle de tarım işletmemiz merkez. Buradan tüm Türkiye'nin Akkaraman koyun cinsi ihtiyacı karşılanıyor. Bu üretimin artması noktasında da bizlerin yoğun bir çabası var." ifadelerini kullandı.

"Akkaraman koyun cinsini artırmayı hedefliyoruz"

Sivas'ta tarım alanında yürütülen başarılı projelerin ardından küçükbaş hayvan varlığının 1 milyonu geçtiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimiz küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor. Özellikle mera alanları açısından çok elverişli bir iliz ve mera alan büyüklüğü bakımından Türkiye'deki üçüncü il durumundayız. Biz de böyle bir potansiyeli harekete geçirmek ve ilimizde bulunan küçükbaş hayvan sayısını artırmak adına projeler üretiyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de Akkaraman koyun cinsini artırmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve çabalar sonucunda ilimizdeki küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu geçmiş durumda."

AA

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kırım Tatar Türklerinin sürgün acısının 79. yılı

    Kudüs'te Fanatik Yahudilerin “bayrak yürüyüşü” endişe oluşturuyor

    Dmitro Kuleba: Ukrayna savaşı dondurmayı öngören hiçbir teklifi kabul etmeyecek

    "Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi"

    Kolombiya'da 2 hafta önce düşen uçakta 3 çocuk 1 bebek sağ bulundu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan, sınır mevzilerine İHA'larla saldırdı

    Biden Hiroşima'da nükleer silah kullanmasından dolayı özür dilemeyecek

    Türkiye’nin girişimleriyle "İslamofobi" terimi UNESCO'nun karar tasarısına da girdi

    Sudan’daki çatışmalar 33 gündür devam ediyor

    Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda
    📷

    Hayatını depremzedelere adadı

    Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

    Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

    'Seçmenin tercih hürriyeti sınırlandı'

    İddialar çok vahim

    Bu yüzyılın salgını: Dijital Demans

    Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor

    Kira isterken mal sahipleri de vicdanlı olmalı

    İsrail suçunu kabul etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    Risale-i Nur'dan

    “Durmadan, dinlenmeden, yılmadan hizmet...”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.