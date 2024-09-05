Siyah incirine AB’den coğrafi işaret tescili

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Türkiye adına Avrupa Birliği’nden (AB) tescil alan 26’ncı ürün olduğunu açıkladı.
Bakan İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tescil konusunda güzel bir haberin de Bursa siyah incirinden geldiğini belirten Yumaklı, “Bursa’nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 26’ya yükseldi” ifadelerini kullandı.
AA