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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Soba yakmak zorunda kaldık

26 Eylül 2022, Pazartesi 17:00
Yakıt fiyatlarındaki fahiş artışlar tüm yurtta vatandaşları zorluyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde de vatandaşların kış hazırlıkları kameralara yansıdı.

Karacasulu Ganime Aklan, “Kalorifer kömürü pahalı olduğu için alamayacağız. Bütçemiz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık” dedi. Doğal gazın bulunmadığı Karacasu’da kömürlü kaloriferle kışı geçiren ilçe halkı, hayat pahalılığı sebebiyle yeniden sobaya döndü. Kaloriferde daha fazla kömür kullanıldığı için soba yakarak maliyetleri azaltmaya çalışan vatandaşlar, kış hazırlıklarını sürdürüyor. Beş yıldır kalorifer yaktıklarını, ancak bu sene hayat pahalılığındaki artış sebebiyle bütçelerinin bunu kaldırmayacağını söyleyen Ganime Aklan, sobaya dönüş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. 

Aydın - anka

 

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