Yakıt fiyatlarındaki fahiş artışlar tüm yurtta vatandaşları zorluyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde de vatandaşların kış hazırlıkları kameralara yansıdı.

Karacasulu Ganime Aklan, “Kalorifer kömürü pahalı olduğu için alamayacağız. Bütçemiz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık” dedi. Doğal gazın bulunmadığı Karacasu’da kömürlü kaloriferle kışı geçiren ilçe halkı, hayat pahalılığı sebebiyle yeniden sobaya döndü. Kaloriferde daha fazla kömür kullanıldığı için soba yakarak maliyetleri azaltmaya çalışan vatandaşlar, kış hazırlıklarını sürdürüyor. Beş yıldır kalorifer yaktıklarını, ancak bu sene hayat pahalılığındaki artış sebebiyle bütçelerinin bunu kaldırmayacağını söyleyen Ganime Aklan, sobaya dönüş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Aydın - anka

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.