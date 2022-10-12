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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

12 Ekim 2022, Çarşamba 14:23
Bartın’ın Amasra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle az miktarda balık avlanması tezgahlardaki fiyatları arttırdı.

Karadeniz’e açılan balıkçılar, soğuk hava, yağış ve rüzgar sebebiyle Amasra Limanı’na az miktarda palamut avlayarak döndü. Tezgahlarda istenilen miktarda balık bulunmaması fiyatların yükselmesine neden oldu. Geçen günlerde tezgahlarda tanesi 20 liraya satılan iri palamudun fiyatı 60 liraya çıktı. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, Rüzgar ve soğuk hava nedeniyle teknelerin bugünlerde boş döndüğünü söyledi.

AA

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