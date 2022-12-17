Soğuk ve karlı hava geliyor

Yapılan en son değerlendirmelere göre, Sıcaklık yurt genelinde kademeli olarak düşmeye başlayacak. Yeni haftada yurdun iç ve batı kesimlerinde de kar yağışı görülecek.

Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kademeli olarak kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Orta ve Batı Karadeniz, Ege’nin kuzeyi ile Marmara Bölgesi’nin tamamında yağış görülecek. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Yeni haftanın ilk günü Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun tamamı ile Ege’nin kuzeyinde yağış beklenirken, kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ile Ege’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Salı günü, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara’nın iç kesimleri, Batı Akdeniz, ile İç Anadolu’nun orta ve doğusunda yağış görülecek. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan kalan kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Haber Merkezi