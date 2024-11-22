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22 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Soğuk ve yağışlı hava kapıda: Sıcaklıklar 18 dereceye kadar azalacak!

22 Kasım 2024, Cuma 02:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.

 

Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: -3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir: -5/1, Konya: -5/1, Kayseri: -10/-2, Bolu: -2/1, Samsun: 6/9, Trabzon: 7/10, Erzurum: -10/-7, Diyarbakır: -4/4.

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AFAD uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi." dedi.

Memiş, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illere ilişkin açıklama yaptı.

Gelen bütün meteorolojik uyarıları dikkate aldıklarını bildiren Memiş, "Uyarı sarı kodlu olsa bile çok önemsiyoruz. Saatler içerisinde bu ikaz turuncuya ya da kırmızıya dönebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi. Antalya için bu ikaz öğle saatlerinden sonra turuncuya döndü." diye konuştu.

Özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş bölgelerinde turuncu kodlu ikaz olduğunu, ikazları alır almaz hemen tedbirlerin artırılması için şehirlerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara iletişime geçtiklerini ifade eden Memiş, Antalya'daki olumsuz hava koşulları için vatandaşlara SMS yoluyla bildirimde bulunacaklarını belirtti.

Belediye ve cami hoparlörlerinden de ikazda bulunduklarını anlatan Memiş, valilik, kaymakamlık, belediyeler, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, iş makineleri olan kurumlarla, dere yatağı ve riskli bölgelerde önleyici tedbirler için teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Valiliklerde kriz merkezleri oluşturulduğunu da dile getiren Memiş, "Merkezlerde aşırı yağışların afetlere dönüşmesini engellemek için tedbir alıyoruz." dedi.

AFAD Başkanlığındaki kriz merkezinde, kent izleme sistemleriyle anlık olarak şehirleri izlediklerinin altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Riskli bölgeleri biz de buradan görüyoruz. Bugün ve yarın akşama kadar sürecek şiddetli yağış ve rüzgar dolayısıyla uzman ekiplerimizi illerimize takviye olması için görevlendirdik. Vatandaşlarımız uyarılarımıza özellikle dikkat etsin, dere yataklarından uzak dursun. 'Bu su beni götürmez' diye düşünüyorlar ama ayak bileğini geçen 15 santimetrelik su, debisi yüksekse ayağı yerden kesebilir. 30 santimetrelik debisi olan su araçların tekerini yerden kesip, sürüklenmesine neden olabilir."

Memiş, bütün tedbirleri aldıklarını, 7/24 teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, bir telefon kadar vatandaşlara yakın olduklarını söyledi.

 

 

AA

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