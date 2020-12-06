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6 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor

06 Aralık 2020, Pazar 13:00
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda önceki gün saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye pazar gününe sakin başladı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu'nda araç trafiği yaşanmazken, Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili'nde sessiz ve sakin bir görünüm hakim.

Avcılar'da da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi. Büyük bir sessizliğin yaşandığı cadde ve sokaklar, parklar, sokak hayvanlarına kaldı.

Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını kısa süreli dolaştırmak için Avcılar Sahili'ne gitti. 

Polis ekipleri belirli aralıklarla oluşturdukları denetim noktalarında, özel araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. 

Öte yandan market, kasap ve fırınların ise sakin olduğu görüldü. Sefer sayısını azaltılan metrobüslerde de sakinlik gözlendi. 

Tarihi Yarımada'da sessizlik hakim

İstanbul'un her daim kalabalık olan semtleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bu pazar günü de sakinliğini korudu.

Tarihi Yarımada'nın yanı sıra kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi'nde sadece turistler, polis ekiplerinin pasaport ve izin belgesi kontrolünün ardından gezebildi.

Eşsiz boğaz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan gibi noktalarda da sadece evcil hayvanlarını dolaştırmaya çıkan vatandaşlar gözlendi.

Polis ekipleri, ana arter ve bağlantı yollarının tümünde kontrol noktaları oluştururken İBB trafik verilerine göre saat 11.57 itibariyle yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.

Ankara'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Kent genelinde yaya ve araç yoğunluğunun en düşük seviyeye indiği uygulama kapsamında polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye meydanlarında trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini ve evraklarını inceledi. 

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamının dışındakileri uyararak evlerine gönderdi.

Her gün binlerce insanı ağırlayan kent meydanları sessizliğe bürünürken, bu alanlar güvercinlere kaldı.

 

AA

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