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22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sokakta kurban kesene 3036 lira para cezası verilecek

22 Haziran 2023, Perşembe 16:25
Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Bu kapsamda Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü denetim ekipleri, Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerini denetleyecek.

Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve park gibi umuma açık yerleri kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları gibi kurban atıklarını bu alanlarda bırakanlara, yasal yaptırımlar uygulanacak.

Bu kapsamda, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışı ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesine göre 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

​​​​​​​Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Atıklar dayanıklı torbalara konulacak

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğinin oluşmaması için alından tedbirler kapsamında atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak.

Torbalar, ağzı iyice kapatılıp, bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

AA

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