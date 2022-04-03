Akbelen’de YK Enerji tarafından zeytin ağaçlarının sökülüp tepkiler sonrasında tekrar dikilmesine karşı Prof. Dr. Ünal Akkemik, “Sökülme işlemi zeytin ağacına zarar verir” uyarısını yaptı.

BirGün’ün haberine göre, Muğla Akbelen’de 17 tane asırlık zeytin ağaçları sökerek başka bir alana taşındı. Bölge halkının tepkilerinin ardından şirket 9 zeytin ağacı eski yerlerine dikmek zorunda kaldı. Uzmanlar uygulamanın zeytinciliğe aykırı olduğunu belirtti. Sökülme işlemi sonrası zeytin ağacının veriminin düşeceğini söyleyen Prof. Dr. Akkemik, “Zeytinlerin taşınan yeri uygun olsa bile her ağacının tutması yani meyve vermesi kolay değil. Sökülme işlemi zeytin ağacına zarar verir. Sökülme işleminde kökler kopuyor. Gövdesi zarar görüyor” diye konuştu. Haber Merkezi

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